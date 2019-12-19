2019-12-19T15:42:08+03:00
Происшествия

В Тюмени высокопоставленного железнодорожника осудили условно за взятки

Мужчина по просьбе бизнесмена предоставлял своих подчиненных
Вадим Бегун
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В Тюмени высокопоставленного железнодорожника осудили условно за взятки.В Тюмени высокопоставленного железнодорожника осудили условно за взятки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени рассмотрено уголовное дело по обвинению 49-летнего местного жителя, который занимает руководящую должность в Тюменской дистанции электроснабжения – филиала ОАО «РЖД». Мужчину судили по двум статьям: коммерческий подкуп и получение взятки в значительном размере.

Как выяснилось, на протяжении 10 месяцев 2013 года подсудимый по просьбе директора ООО «СКиФ» привлекал к работам по переносу элементов контактной сети при строительстве развязки на пересечении железной дороги МоскваВладивосток с улицей Монтажников своих подчиненных. За это он получил 271 тысячу рублей.

– Кроме того, в период с сентября 2014 года по сентябрь 2017-го по его просьбе мужчина еще трижды отдавал распоряжения работникам следовать указаниям директора компании. В этот раз он «заработал» 363 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы условно. Кроме того, нарушитель был лишен своей должности как минимум на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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