Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-19T15:38:26+03:00

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Новейшее оборудование получила окружная клиническая больница в рамках реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждении установили систему Celsius TCS, которая в схеме комбинированного и сочетанного лечения улучшает показатели эффективности лечения до 2,5 раза.

Как сообщили в пресс-центре больницы, увеличение продолжительности и сохранение качества жизни онкологических пациентов – важнейшая задача для всего мирового медицинского сообщества. Именно поэтому специалисты постоянно ищут возможности повысить эффективность лечения и при этом снизить токсический эффект на организм в целом.

– Одним из таких способов, активно применяемых в нашей стране и за рубежом, является включение радиомодификации, или, другими словами, повышение чувствительности опухолевых тканей к ионизирующему излучению, в схемы комбинированного и сочетанного лечения онкологических пациентов, – пояснили в учреждении.

Система Celsius TCS применяется при распространенных злокачественных патологиях и отвечает самым высоким стандартам безопасности как для пациента, так и для медицинского персонала. Оборудование просто и удобно в эксплуатации и обслуживании. Внедрение специализированной системы планирования позволяет проводить быстрый расчет индивидуальных планов лечения для самых высокотехнологичных методов облучения.