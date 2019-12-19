2019-12-19T15:26:44+03:00
Экономика

Онлайн-бухгалтерия теперь в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка

Воспользоваться ей могут предприниматели на «УСН Доходы» со смартфонов на Android
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Фото пресс-службы Райффайзенбанка.Фото пресс-службы Райффайзенбанка.
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Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, и теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия. Воспользоваться ею могут предприниматели на «УСН Доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтерия появится на iOS.

Теперь в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес», как и в интернет-банке, доступен налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях, в ближайшее время появится калькулятор авансовых платежей, а затем и вся функциональность десктоп-версии онлайн-бухгалтерии.

– Количество наших клиентов, которые предпочитают управлять делами со смартфона, не привязываясь к компьютеру или офису, с каждым месяцем растет, более 30% клиентов пользуются мобильным приложением. Уже сейчас в мобильном банке можно управлять тарифами и продуктами, есть функция выставления счетов контрагентам, а теперь и онлайн-бухгалтерия. Мы планируем и дальше развивать функциональность мобильного приложения, чтобы вести дела было легко и просто там, где удобно, – добавила Анна Парфенова, руководитель направления цифровых каналов малого бизнеса Райффайзенбанка.

Этапы развития онлайн-бухгалтерии и вывод новой функциональности подстраиваются под налоговые события. Следующий этап – формирование и отправка декларации в налоговую.

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