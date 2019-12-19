2019-12-19T15:22:01+03:00
Происшествия

Следователи рассказали подробности кровавой драмы в тобольском микрорайоне

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Вадим Бегун
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Следователи рассказали подробности кровавой драмы в тобольском микрорайоне. Фото - "Криминальный Тобольск".Следователи рассказали подробности кровавой драмы в тобольском микрорайоне. Фото - "Криминальный Тобольск".
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Накануне, 18 декабря, вечером в одной из квартир на улице Ремезова в Тобольске были обнаружены тела двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

– Вчера 49-летний мужчина находился в квартире потерпевших – мужчины и женщины, которые являются сожителями. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из обреза ружья в хозяев жилплощади, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свел счеты с жизнью.

В настоящее время идет осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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