Новый год без долгов. В Тюмени заработали мобильные офисы налоговой службы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-19T13:34:54+03:00

Во время приема специалисты вручат квитанции на уплату

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В Тюмени заработали мобильные офисы налоговой службы. Налогоплательщикам, кто не успел оплатить имущественные налоги до 2 декабря, рекомендуют сделать это до наступления нового года.

По информации УФНС по Тюменской области, посетить мобильные офисы можно будет с 14.00 до 16.00. Завтра, 20 декабря, посетителей ждут в ТРЦ «Галерея «Вояж», 23-го, 24-го и 25-го – в «Гудвине», 26-го и 27-го – в «Премьере».

– Во время приема специалисты вручат квитанции на уплату и разъяснят основные изменения, сроки и действующий порядок исчисления и уплаты налогов физических лиц на землю, имущество, транспорт, – пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что на месте можно подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Из приложения тюменцы узнают актуальную информацию об объектах имущества, транспортных средствах, а также о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU