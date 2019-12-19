2019-12-19T12:23:24+03:00
Общество

Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до «большой земли» не только по зимнику

Благодаря нацпроекту в поселке Куминский появится асфальтированная дорога
Лидия Шумкова
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В поселке Куминский Кондинского района уже почти полвека занимаются лесозаготовкой и производством древесины. Это направление важно как для развития района, так и для всего округа. Но добраться в поселок на машине можно только по зимнику, круглогодичное автосообщение там отсутствует. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» эта проблема решится уже в следующем году.

В 2020 году там планируют ввести участок трассы от Тюмени до соседнего поселка Междуреченский. Он станет связующим путем для жителей Куминского с другими населенными пунктами региона, а значит, повысит их уровень жизни, поможет снизить цены на продукты и другие товары в местных магазинах. Сейчас они стоят заметно дороже, поскольку доставляются по железной дороге.

Кстати, до 2024 года в нормативное состояние в Югре приведут 634 километра дорог регионального или межмуниципального значения. Пока нормам качества в округе соответствуют 84,5% дорог. Высокий показатель достигается в том числе и за счет ответственного содержания существующих трасс, что было отмечено на федеральном уровне. На ежегодной национальной премии «Грузовики и дороги» в Москве Югра победила в специальной номинации «За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения», которая была введена после того, как регионы приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Награду директору окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константину Гребешку в торжественной обстановке вручил замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.

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