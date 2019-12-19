В Тюменской области увеличится минимальное ежемесячное пособие по беременности

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-19T12:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2020 года в Тюменской области увеличится размер пособий по материнству и временной нетрудоспособности. На какие выплаты смогут рассчитывать тюменцы и с какого периода произойдёт повышение на пресс-конференции рассказали представители Пенсионного Фонда Тюменской области и специалисты регионального управления Фонда Социального страхования.

Как пояснил и.о. заместителя управляющего регионального управления ФСС Антон Ионов, за последнее время в отделение стали массово поступать звонки от жителей области с вопросами о выплате пособий. Поэтому цель этой пресс-конференции рассказать, какие ведомства выплату каких пособий осуществляют.

Он напомнил, что Фонд социального страхования отвечает за два вида выплат: пособия по случаю временной нетрудоспособности и пособия, связанные с материнством. При этом рассчитывать на такие выплаты могут застрахованные граждане, осуществляющие свою трудовую деятельность по договору.

- Важно понимать, гражданин может рассчитывать на пособия, если у него официально оформлены трудовые отношения. Поэтому в этой части человек должен побеспокоиться о своей социальной защищенности, - подчеркнул Антон Ионов.

Он пояснил, что с 1 января увеличивается максимальный размер пособий по беременности и родам. Данный вид выплат рассчитывается в размере 100% среднего заработка за 2 года, предшествующих году предоставления отпуска по беременности и родам.

На сегодняшний день максимальный размер пособия по беременности и родам в 2019 году на территории Тюменской области составляет 301 тысячу рублей. С 2020 года он увеличится до 322 тысяч рублей.

- Индексация минимального размера пособия предусмотрена с февраля 2020 года в соответствии с размером инфляции. Максимальный размер ежемесячного пособия в 2019 года – 26 тысяч рублей, в 2020 году он составит 28 тысяч рублей, - сказа Антон Ионов.

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленный из расчета МРОТ, составляет 59 700 рублей. С 2020 года в связи с изменением расчетного периода максимальный размер выплаты составит 69 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU