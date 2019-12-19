Прокуроры показали фото нарколаборатории, которую организовал тюменец

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-19T11:51:11+03:00

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В Тюмени осужден 45-летний организатор нарколаборатории по производству мефедрона. Мужчину судили за незаконное производство наркотических средств, их незаконное приобретение в значительном размере, а также легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

– В ноябре прошлого года тюменец со своим знакомым решил заняться производством мефедрона. Для этого они специально арендовали нежилое помещение, оборудование и химические реагенты заказали через интернет, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что 8 марта этого года наркопроизводители вышли из лаборатории, тогда их и задержала полиция. В квартире подсудимого и в машине его сообщника было найдено более одного килограмма мефедрона.

В Тюмени осужден 45-летний организатор нарколаборатории по производству мефедрона. Фото - прокуратура Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 55 тысяч рублей в доход государства. Дело в отношении его сообщника расследуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU