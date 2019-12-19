СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-19T11:03:13+03:00

Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Тюмени сегодня, 19 декабря, ночью в СНТ «Мелиоратор-1» произошел страшный пожар. К сожалению, не обошлось без жертв. Врачи сообщили свежую информацию о пострадавших.

– Вызов поступил в 0.27. Бригада скорой медицинской помощи добралась до места происшествия через 16 минут. Медики дежурили до 2.36, констатировав смерть обгоревшего человека, предположительно женского пола. От осмотра отказалась 49-летняя женщина, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве уточнили, что после осмотра и оказания помощи в областную клиническую больницу № 1 было доставлено два пациента: 45-летний мужчина и 13-летний мальчик. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Так, у ребенка обожжено порядка семи процентов тела, у взрослого – два процента, а также термоингаляционная травма.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в условиях ожогового отделения ОКБ № 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU