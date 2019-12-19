2019-12-19T11:03:13+03:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах

Среди пострадавших есть ребенок
Вадим Бегун
Поделиться:
Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах. Фото - "ЧС Тюмень".Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 19 декабря, ночью в СНТ «Мелиоратор-1» произошел страшный пожар. К сожалению, не обошлось без жертв. Врачи сообщили свежую информацию о пострадавших.

– Вызов поступил в 0.27. Бригада скорой медицинской помощи добралась до места происшествия через 16 минут. Медики дежурили до 2.36, констатировав смерть обгоревшего человека, предположительно женского пола. От осмотра отказалась 49-летняя женщина, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве уточнили, что после осмотра и оказания помощи в областную клиническую больницу № 1 было доставлено два пациента: 45-летний мужчина и 13-летний мальчик. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Так, у ребенка обожжено порядка семи процентов тела, у взрослого – два процента, а также термоингаляционная травма.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в условиях ожогового отделения ОКБ № 1.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон начал трансформацию розничной сети в Тюмени
В Тюменской области увеличится минимальное ежемесячное пособие по беременности
В Тобольске мужчина расстрелял пару из ружья и застрелился
На директора тюменской УК завели дело за темноту и холод на лестничных клетках
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до «большой земли» не только по зимнику
Прокуроры показали фото нарколаборатории, которую организовал тюменец
Тюменка устроила скандал в кафе и накинулась с ножом на шеф-повара
Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
«Я ее садила, растила»: в Тюмени появился охотник за елками
Прокуроры нашли нарушения в тюменской колонии, где сидят больные туберкулезом
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
На тюменской трассе ожидаются заторы из-за установки пешеходного перехода
На тюменских дачах заживо сгорел человек
Реставратор Святослав Шитов расскажет тюменским школьникам о семейных традициях
Тюменская паралимпийка выиграла три золота на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Тюменские волонтеры собирают деньги на лечение тяжелобольного малыша
Мошенники вытянули 150 тысяч рублей из тюменского пенсионера, заказавшего дорогие БАДы
Как будет работать тюменское ГИБДД в новогодние праздники
Погода на 19 декабря в Тюмени: полный штиль
Смерть студента, проданные медали и пуля в бронхах: публикуем главные новости Тюмени 18 декабря 2019
Тюменец через суд выбил деньги с виновника аварии на ремонт машины
«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы»
В Тюмени освятят купола строящегося храма
Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь кремлёвской ёлки
Три человека пострадали в ДТП под Тюменью из-за скользкой дороги
Тюменская область – в топ-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформа