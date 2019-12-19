Тюменка устроила скандал в кафе и накинулась с ножом на шеф-повара

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-19T11:47:57+03:00

Теперь женщине грозит два года тюрьмы

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В Тюмени посетительница кафе ножом угрожала шеф-повару. Она осталась недовольна кухней заведения.

– В день преступления женщина ужинала в кафе и распивала алкогольные напитки. В разгар застолья местную жительницу возмутило приготовленное блюдо. Она решила отправиться на кухню заведения и высказать свое недовольство шеф-повару. Злоумышленница схватила нож и замахнулась им на сотрудника кафе, угрожая убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что задержать подозреваемую удалось в кратчайшие сроки. Ею оказалась ранее судимая безработная 35-летняя фигурантка, она доставлена в отдел полиции.

В отношении женщины за угрозу убийством возбуждено уголовное дело. Следующие два года рецидивистка может провести в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU