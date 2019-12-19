«Я ее садила, растила»: в Тюмени появился охотник за елками

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-19T10:44:20+03:00

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В Тюмени неизвестный спилил часть новогодней красавицы. Дерево находится у дома местной жительницы, которая высадила его и ухаживала.

«Кто-то, живущий на Войновке, ночью залез на елку и спилил верхушку дерева. Я ее садила, растила... Как только додумался? Веток и иголок тебе в новом году и по жизни!» – пишет в социальных сетях пост негодования Елена Борисова.

Комментаторы поддержали женщину и поделились своими подобными случаями. «У наших соседей пихту из палисадника ночью спилили»; «Садили елку за оградой в палисаднике, за час до нового года ее спилили, даже упаковку от новой пилы оставили на месте»; «У меня пару лет назад на кладбище макушку спилили, так что не удивлен» – такие комментарии оставляют под постом женщины местные жители.

Ранее корреспонденты «Комсомольской правды» - Тюмень» рассказывали горожанам, как выбрать хорошую ель. Приобрести зеленую красавицу можно на елочных базарах и заказать с доставкой на дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU