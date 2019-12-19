СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-19T10:40:53+03:00

Прокуроры нашли нарушения в тюменской колонии, где «сидят» больные туберкулезом. Фото - прокуратура Тюменской области.

Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании с руководством учреждения

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Тюменская прокуратура проверила состояние законности в лечебном исправительном учреждении № 19. В результате проверки были выявлены нарушения.

Как известно, в настоящее время здесь отбывают срок и проходят лечение более двухсот осужденных, больных туберкулезом. По информации ведомства, в ходе проверки особое внимание было уделено соблюдению режимных требований, законности применения физической силы и специальных средств, материально-бытовому, медико-санитарному обеспечению осужденных и прочему.

– В ходе проверки выявлены нарушения закона в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, требований режима, дисциплинарной практики и другие. Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании с руководством учреждения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На имя врио начальника регионального УФСИН будет внесено представление об устранении нарушений закона. Виновных привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU