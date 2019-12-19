На тюменской трассе ожидаются заторы из-за установки пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-19T10:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 21 декабря, на 27-м километре автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будут монтировать надземный пешеходный переход. В связи с этим движение машин на время подчинят новому графику.

Так, ровно в полночь движение будет перекрыто на 20 минут, затем на 5 минут проезд откроют для пропуска скопившегося транспорта. В 00.25 движение снова перекроют – также на 20 минут.

– Работы завершатся в 00.45. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам! – сказали в ФКУ «Уралуправтодор».

В компании напомнили, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы по номеру телефона 8-800-200-63-06.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU