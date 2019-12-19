2019-12-19T08:47:17+03:00
Происшествия

На тюменских дачах заживо сгорел человек

Пожар полностью уничтожил дом
Вадим Бегун
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На тюменских дачах в огне сгорел человек. Фото - "ЧС Тюмень".На тюменских дачах в огне сгорел человек. Фото - "ЧС Тюмень".
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Сегодня, 19 декабря, в первом часу ночи в СНТ Мелиоратор-1 произошел пожар. Полностью сгорел частный жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

– Вызов по этому поводу поступил в 00.29. Когда на место происшествия – на Плодовую,16 – прибыли первые подразделения спасателей, огонь вовсю полыхал, охватив дом. Пожар полностью повредил жилье, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Полностью потушить пожар удалось через два часа после вызова, передает "МегаТюмень".

К сожалению, в результате возгорания погиб один человек, еще двое были госпитализированы. В настоящее время ущерб устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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