На тюменских дачах заживо сгорел человек
Сегодня, 19 декабря, в первом часу ночи в СНТ Мелиоратор-1 произошел пожар. Полностью сгорел частный жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв.
– Вызов по этому поводу поступил в 00.29. Когда на место происшествия – на Плодовую,16 – прибыли первые подразделения спасателей, огонь вовсю полыхал, охватив дом. Пожар полностью повредил жилье, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что на месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Полностью потушить пожар удалось через два часа после вызова, передает "МегаТюмень".
К сожалению, в результате возгорания погиб один человек, еще двое были госпитализированы. В настоящее время ущерб устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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ИСТОЧНИК KP.RU