Реставратор Святослав Шитов расскажет тюменским школьникам о семейных традициях

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-19T08:21:59+03:00

А еще ребята узнают о деревянной истории города

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Тюменский реставратор Святослав Шитов расскажет школьникам о семейных традициях и тонкостях своего ремесла. Встреча состоится завтра, 20 декабря, в 15.00 в школы №69 (ул. Самарцева, 28).

Как известно, Святослав обучался реставраторскому делу у своего отца – мастера художественной резьбы по дереву Вадима Шитова. С ранних лет он разрешал сыну шкурить детали и постепенно передал весь багаж знаний.

– На встрече я расскажу о деревянной истории нашего города и покажу фотографии, которые, по моему мнению, заслуживают особого внимания. Ведь в Тюмени есть богатое культурное наследие, и его удалось сохранить в практически неизменном виде именно благодаря старым снимкам, – сообщил Святослав Шитов.

Напомним, конкурс «Фотоистория Тюменской области» проходит с конца ноября. Все желающие могут направить на сайт тюменскаяобласть.рф снимки, которые отражают этапы развития региона. Из этих кадров формируется единая фотокарта, которая станет подарком Тюменской области на ее 75-й день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU