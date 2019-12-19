2019-12-19T08:28:33+03:00
Спорт

Тюменская паралимпийка выиграла три золота на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Девушка занимается биатлоном уже три года
Вадим Бегун
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Тюменская паралимпийка выиграла три золота на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Фото - ТГМЦ.Тюменская паралимпийка выиграла три золота на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Фото - ТГМЦ.
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Воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «НЕГЕ» Вера Хлызова уже трижды поднималась на первую ступень пьедестала почета в норвежском Лиллехаммере. Здесь проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Девушка стала первой в лыжных гонках на дистанции 7,5 километра классическим стилем, на дистанции 15 километров свободным стилем, а также в смешанной эстафете.

– В классике Вера выиграла 40 секунд у серебряного призера Анны Панферовой, которая выступает за Тульскую область. На дистанции 15 километров – всего 5 секунд. После этого она заслужила право бежать в эстафете. Стоит отметить, что первую гонку спортсменка выиграла легко, во второй было падение, но это ей не помешало успешно финишировать, – поделился тренер спортсменки директор ДЮСАШ «НЕГЕ» Вячеслав Голдинов.

По информации ТГМЦ, Вера Хлызова профессионально занимается на отделении лыжных гонок и биатлона три года. Большую часть времени девушка проводит на сборах в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Тренировки проходят 6 раз в неделю. Ежедневная дистанция – пятьдесят километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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