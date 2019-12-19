2019-12-19T07:34:43+03:00
Происшествия

Мошенники вытянули 150 тысяч рублей из тюменского пенсионера, заказавшего дорогие БАДы

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенники вытянули 150 тысяч рублей из тюменского пенсионера, заказавшего дорогие БАДы. Фото - pixabay.comМошенники вытянули 150 тысяч рублей из тюменского пенсионера, заказавшего дорогие БАДы. Фото - pixabay.com
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В тюменскую полицию поступил звонок от 63-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что нарвался на мошенников.

– Потерпевшему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником госучреждения. Под предлогом выплаты компенсации за купленное лекарство он похитил около 150 тысяч рублей. Доверчивый заявитель сам перевел деньги мошеннику. Дело в том, что звонивший знал, что мужчина ранее заказывал дорогостоящие БАДы для лечения. Злоумышленник убедил потерпевшего в том, что продукция, которую он приобретает, некачественная и можно получить компенсацию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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