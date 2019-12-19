2019-12-19T07:32:30+03:00
Общество

Как будет работать тюменское ГИБДД в новогодние праздники

В последний день уходящего года услуги предоставляться не будут
Вадим Бегун
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Как будет работать тюменское ГИБДД в новогодние праздники.Как будет работать тюменское ГИБДД в новогодние праздники.Фото: Вадим Бегун
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Госавтоинспекция Тюменской области будет оказывать государственные услуги по линии ГИБДД в праздничные дни. Это сделано в целях удобства обслуживания граждан.

– Госуслуги по регистрации транспорта, обмену и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться 3, 4, 8 января во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД региона с 9.00 до 18.00. 31 декабря госуслуги по линии ГИБДД получить будет нельзя, – рассказала пресс-секретарь ведомства Анжела Борисова.

Также стало известно, что госуслуги по обжалованию штрафов, вынесенных с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, будут оказываться 2, 3, 6 января с 9.00 до 18.00 по адресу: улица 50 лет Октября, 45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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