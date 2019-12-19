Погода на 19 декабря в Тюмени: полный штиль

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-19T07:30:33+03:00

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Сегодня, 19 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10–11, днем она понизится на один градус. Вечером ожидается такая же температура, что и ночью. В этот день будет полный штиль.

19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы – никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если в Николин день заметает след, дороге не стоять от Николы до Рождества (7 января). Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего».

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ИСТОЧНИК KP.RU