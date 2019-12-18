2019-12-18T16:29:33+03:00
Общество

«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы»

Вадим Бегун
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«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы». Фото - организаторы.«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы». Фото - организаторы.
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Детский технопарк «Кванториум» приглашает юных тюменцев провести с пользой праздничные дни, приняв участие в «Экосмене» «Инженерных каникул». С 5 по 8 января ребята в роли юных ученых освоят новые технологии естественнонаучного направления.

У юных ученых-исследователей будет сложная, ответственная, но интересная миссия: освоить и применить на практике суперсекретное, современное, биологическое «оружие» во благо спасения водной глади и живых организмов реки Тура. В «Инженерных каникулах» могут принять участие ребята в возрасте от 9 до 14 лет.

Ежедневно с 5 по 8 января с 12.00 до 17.00 ребята будут обеспечены умным отдыхом, во время которого решат экологическую проблему. В рамках «Инженерных каникул» будут сформированы три проектные группы, с каждой из которых будут работать опытные наставники. Юные изобретатели получат много положительных эмоций и впечатлений и приобретут новый опыт, который несомненно найдёт применение в повседневной жизни.

В заключительный день смены юные инженеры синхронизируют свои наработки в единый проект и презентуют экспертному сообществу. Самые активные и креативные участники «Экосмены» получат дипломы и памятные сувениры.

«Инженерные каникулы» пройдут на базе детского технопарка «Кванториум» (проезд Геологоразведчиков, 6а). Количество мест ограничено! Стоимость участия – 2500 рублей.

Для записи следует обратиться в детский технопарк «Кванториум», каб. 202 (по будням с 9.00 до 17.00 либо в субботу к администратору на ресепшен). С собой необходимо иметь следующие документы: копию свидетельства о рождении ребенка либо его паспорт; копии СНИЛС ребенка и родителя, копию медицинского полиса ребенка.

Телефон для информации +7 (3452) 68-85-76.

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