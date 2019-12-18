МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-18T13:58:53+03:00

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Связисты установили передвижной комплекс в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Москвы. Именно там была найдена ель, которой в этом году выпала честь стать главной ёлкой страны.

– Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все январские каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить 2020 год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны, – говорит директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Мобильный комплекс МегаФона на базе КАМАЗа, временно размещённый на месте спила Кремлёвской ёлки, обеспечил стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции в её независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать её практически на любой территории. Напомним, в Югре аналогичный мобильный комплекс использовался на обслуживании газопровода в глухой тайге.

– Верим, что тысячи детей со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную ёлку. Готовы уже сейчас подобрать ёлку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история, – прокомментировал глава Можайского городского округа Дмитрий Абарёнов.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.