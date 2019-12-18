Смерть студента, проданные медали и пуля в бронхах: публикуем главные новости Тюмени 18 декабря 2019

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-18T16:18:50+03:00

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1. В Тюмени скончался студент Евгений Жиряков, которому поставили диагноз «Саркома Юинга» четвертой степени. Родные и друзья парня в социальных сетях призывали местных жителей помочь им в сборе денег на дорогостоящее лечение в Германии.

Ранее знакомые парня рассказали, что все лето он катался на велосипеде и активно занимался в тренажерном зале, но время от времени давала о себе знать ноющая боль в бедре.

В Тюмени умер студент. Фото - соцсети.

2. Тюменской компании «Сибирский Научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.

19 медалей «За заслуги в развитии геологической разведки» приобрела компания «Лаборатория новых технологий в нефтяной геологии «Петрограф».

Тюменское предприятие продало медали. Фото - СибНац.

3. Отделение эндоскопии областной больницы № 4 города Ишима пополнилось новыми экземплярами. Совсем недавно годовалый ребенок проглотил пластмассовую пулю, его срочно прооперировали.

Врачи-эндоскописты извлекали из пациентов не только батарейки и пули, но также пуговицы, игрушки, кости, вилки и даже челюсти.

4. Тюменцы, проживающие в доме № 15 на улице Текстильной, пожаловались в соответствующие органы на свою соседку-собачницу. Их жизнь омрачается не только запахом экскрементов, но и постоянным лаем животных, которых горожанка приютила в своей квартире.

Куда только не жаловались на невыносимые условия жизни соседи собачницы: и в управляющую организацию, и в управление Роспотребнадзора, и в Россельхознадзор, и в управу. Недавно просьба о помощи поступила в государственную жилищную инспекцию.

5. На льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке были найдены два рыбака в бессознательном состоянии. Очевидцы тут же позвонили в правоохранительные органы.

По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку.

ИСТОЧНИК KP.RU