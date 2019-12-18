2019-12-18T13:19:35+03:00
Общество

Тюменская область – в ТОП-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформа

Нацпроект «Экология» - самый сложный среди всех национальных проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – в ТОП-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформаТюменская область – в ТОП-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформаФото: pixabay.com
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Тюменская область – в первой десятке субъектов Российской Федерации, где наиболее успешно стартовала экологическая реформа. Об это стало известно на международном форуме «Чистая страна», который проходит в Сколково с 16 по 18 декабря. По информации «Тюменского экологического объединения», оценивалось взаимодействие органов власти с региональными операторами, ликвидация несанкционированных свалок, строительство и ввод инфраструктуры, а также стабильность работы регоператоров.

Вместе с Тюменской областью представители Российского экологического оператора назвали ещё 9 регионов, где успешно стартовала экологическая реформа. Это: Брянская, Ярославская, Липецкая, Саратовская, Мурманская, Московская и Белгородская области, а также республики Татарстан и Удмуртия.

Большинство российских регионов уже подключились к реализации реформы: регоператоры находятся в стадии подготовки, а в 35 зонах 18 субъектов РФ региональные операторы ещё не определены. Как рассказали представители Российского экспортного центра, Курганская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область и ещё пять регионов не выполнили требования закона по переходу на новую систему обращения с ТКО и находятся в зоне риска.

По мнению участников, нацпроект «Экология» - самый сложный среди всех национальных проектов, учитывая, что он содержит самое большое количество федеральных проектов. Тем не менее, реализация нацпроекта успешно стартовала. По итогам 2019 года стало понятно, то систему, которая создавалась в Европе несколько десятилетий, Россия сможет создать намного быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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