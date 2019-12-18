СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-18T13:27:34+03:00

Три человека пострадали в ДТП под Тюменью из-за скользкой дороги. Фото: Ольга Крыльцова

Водитель не справился с рулевым управлением

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Сегодня, 18 декабря, под Тюменью в ДТП пострадали три человека. К счастью, обошлось без серьезных травм.

– Дорожно-транспортное происшествие произошло на одиннадцатом километре дороги. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль «Датсун». По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека. У одного мужчины была диагностирована травма таза, второй получил травму позвоночника. Третий пострадавший отделался ушибом грудной клетки.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на центральной улице Тюмени перевернулась машина: пострадавшие в тяжелом состоянии. Автомобиль превратился в груду хлама.

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ИСТОЧНИК KP.RU