2019-12-18T13:11:56+03:00
Общество

Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередь детей от полутора до трех лет

Дошкольное учреждение откроет двери в начале 2021 года
Лидия Шумкова
Поделиться:
На днях строящийся объект посетил депутат окружного парламента Андрей Ковальский. Фото dumahmao.ruНа днях строящийся объект посетил депутат окружного парламента Андрей Ковальский. Фото dumahmao.ru
Изменить размер текста:

В 8 микрорайоне Когалыма продолжается возведение детского сада на 320 мест. Открытие его позволит обеспечить местами детей от полутора до трех лет, проживающих в 7 и 8 микрорайонах города. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года, а в 2021 году оно примет первых воспитанников. На строительство детского сада в 2020 году предусмотрено 323,7 миллиона рублей из федерального, окружного и местного бюджетов. Напомним, строительство детского сада началось в июне этого года.

На сегодняшний день на объекте закончены работы по устройству фундамента и опорных конструкций, идет устройство монолита.

– Наша задача – довести объект до момента сдачи в эксплуатацию. Строительные работы должны быть выполнены качественно и в заявленные сроки, – подчеркнул депутат окружного парламента Андрей Ковальский, посетивший на днях строящийся объект.

Возведение объекта начато в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» в Югре. Как ранее сообщали в управлении капитального строительства администрации Когалыма, в трехэтажном здании разместятся 16 групп, в том числе три ясельные, восемь групп для воспитанников 3–4 лет и пять для воспитанников 5–7 лет. Также в планировке детского сада предусмотрены два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы; медицинский блок; помещение эстетического развития; административно-хозяйственные, служебно-бытовые помещения; прачечная; пищеблок. На территории оборудуют просторные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец через суд выбил деньги с виновника аварии на ремонт машины
«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы»
В Тюмени освятят купола строящегося храма
Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Три человека пострадали в ДТП под Тюменью из-за скользкой дороги
Тюменская область – в ТОП-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформа
Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередь детей от полутора до трех лет
В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути
В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»
«Наш Женечка стал ангелом»: в Тюмени от страшной болезни скончался студент
Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах
Тюменское предприятие-банкрот продало свои медали из-за огромных долгов
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019
Миллиард рублей задолжали тюменцы за услуги ЖКХ
Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания
В Тобольске заработала ледовая переправа через Иртыш
Почти 700 тысяч тюменцев привиты от гриппа
Челюсти, вилки и пули. Что находят врачи в желудках тюменцев
Запах экскрементов и лай: тюменцы пожаловались на соседку-собачницу
В Тюменской области реализован проект с общим объёмом инвестиций около 3 млрд рублей
Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса
Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты
Мужчину, вынесшего из дома тюменки всю косметику, вычислили по отпечатку пальца
«ПП-десерт» и бездрожжевой хлеб: тюменки готовятся к встрече Нового года
Тюменскому маршруту № 86 добавят несколько остановок
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры