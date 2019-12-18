СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-18T16:10:09+03:00

Тюменец через суд выбил деньги с виновника аварии на ремонт машины. Фото - pixabay.com.

Страховка не покрыла всех затрат на восстановление

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Тюменцу удалось выбить деньги на восстановление своей машины после аварии. Виновник ДТП отказывался добровольно возмещать ущерб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в августе этого года на трассе Тюмень – Омск. Пострадавший водитель «Мицубиси-Ланцер» обратился в суд за компенсацией той части суммы на восстановление авто, которую не покрыла страховка виновника ситуации.

– Суд обязал тюменца, нарушившего правила дорожного движения, возместить ущерб – почти 59 тысяч рублей. Однако в срок компенсация не была перечислена владельцу японской иномарки. Поэтому пришлось применить меры принудительного взыскания, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Узнав, что на одном из счетов должника имеется сумма, необходимая для погашения долга, было вынесено постановление об обращении на денежные средства. В настоящее время решение суда исполнено, все средства переведены владельцу «Мицубиси» на восстановление автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU