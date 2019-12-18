СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-18T13:04:11+03:00

В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Фото - Свердловская железная дорога.

Он имеет пандусы для удобства инвалидов

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На перегоне Тюмень – Войновка завершено строительство современного одноуровневого пешеходного перехода через пути.

По информации пресс-службы ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога, новый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он оборудован автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, резинокордовым настилом и системой освещения.

– Рядом обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, сделаны лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения установлены пандусовые сходы, – добавили в компании.

Там также уточнили, что проект реализован за счет инвестиционной программы компании по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU