2019-12-18T13:04:11+03:00
Общество

В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути

Он имеет пандусы для удобства инвалидов
Вадим Бегун
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В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Фото - Свердловская железная дорога.В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Фото - Свердловская железная дорога.
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На перегоне ТюменьВойновка завершено строительство современного одноуровневого пешеходного перехода через пути.

По информации пресс-службы ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога, новый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он оборудован автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, резинокордовым настилом и системой освещения.

– Рядом обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, сделаны лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения установлены пандусовые сходы, – добавили в компании.

Там также уточнили, что проект реализован за счет инвестиционной программы компании по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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