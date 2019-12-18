«Наш Женечка стал ангелом»: в Тюмени от страшной болезни скончался студент

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-18T13:13:04+03:00

Последние три месяца парень был прикован к больничной койке

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В Тюмени скончался студент Евгений Жиряков, которому поставили диагноз «Саркома Юинга» четвертой степени. Родные и друзья парня в социальных сетях призывали местных жителей помочь им в сборе денег на дорогостоящее лечение в Германии.

Ранее знакомые парня рассказали, что все лето он катался на велосипеде и активно занимался в тренажерном зале, но время от времени давала о себе знать ноющая боль в бедре. В сентябре Евгений Жиряков поступил на первый курс факультета «Технологии геологической разведки», а вскоре оказался прикован к больничной кровати из-за тяжелой патологии.

Сегодня утром, 18 декабря, в группе помощи появилась запись: «Наш Женечка стал ангелом». Знакомые, близкие друзья и просто сочувствующие горожане выражают соболезнования родственникам молодого человека, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что операция по спасению парня обойдется в 240 тысяч евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU