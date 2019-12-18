2019-12-18T11:59:24+03:00
Происшествия

Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания

К сожалению, не обошлось без трагедии
Вадим Бегун
Поделиться:
Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания. Фото - СК Тюменской области.Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания. Фото - СК Тюменской области.
Изменить размер текста:

На льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке были найдены два рыбака в бессознательном состоянии. Очевидцы тут же позвонили в правоохранительные органы.

– По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы обогреться, они установили газовую горелку, после чего у мужчин произошло острое отравление продуктами горения пропана, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Одного мужчину удалось спасти: вовремя подоспела медицинская помощь, второй рыбак скончался на месте.

По информации ведомства, в настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец через суд выбил деньги с виновника аварии на ремонт машины
«Кванториум» приглашает юных тюменцев на «Научные инженерные каникулы»
В Тюмени освятят купола строящегося храма
Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Три человека пострадали в ДТП под Тюменью из-за скользкой дороги
Тюменская область – в ТОП-10 регионов, где наиболее успешно стартовала экологическая реформа
Новый детский сад в Когалыме разгрузит очередь детей от полутора до трех лет
В Тюмени появился новый пешеходный переход через железнодорожные пути
В школах Югры со следующего года начнут открываться «Точки роста»
«Наш Женечка стал ангелом»: в Тюмени от страшной болезни скончался студент
Югорские школьники развивают навыки в научно-технической и инновационной сферах
Тюменское предприятие-банкрот продало свои медали из-за огромных долгов
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019
Миллиард рублей задолжали тюменцы за услуги ЖКХ
Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания
В Тобольске заработала ледовая переправа через Иртыш
Почти 700 тысяч тюменцев привиты от гриппа
Челюсти, вилки и пули. Что находят врачи в желудках тюменцев
Запах экскрементов и лай: тюменцы пожаловались на соседку-собачницу
В Тюменской области реализован проект с общим объёмом инвестиций около 3 млрд рублей
Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса
Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты
Мужчину, вынесшего из дома тюменки всю косметику, вычислили по отпечатку пальца
«ПП-десерт» и бездрожжевой хлеб: тюменки готовятся к встрече Нового года
Тюменскому маршруту № 86 добавят несколько остановок
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры