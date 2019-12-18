Под Тобольском на берегу Иртыша нашли двух рыбаков без сознания
На льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке были найдены два рыбака в бессознательном состоянии. Очевидцы тут же позвонили в правоохранительные органы.
– По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы обогреться, они установили газовую горелку, после чего у мужчин произошло острое отравление продуктами горения пропана, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Одного мужчину удалось спасти: вовремя подоспела медицинская помощь, второй рыбак скончался на месте.
По информации ведомства, в настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU