2019-12-18T15:49:58+03:00
Общество

Миллиард рублей задолжали тюменцы за услуги ЖКХ

Многие должники не хотят платить по счетам добровольно
Вадим Бегун
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Миллиард рублей задолжали тюменцы за услуги ЖКХ.Миллиард рублей задолжали тюменцы за услуги ЖКХ.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области местные жители задолжали порядка одного миллиарда рублей за услуги ЖКХ. На исполнении у судебных приставов находится более 42 тысяч исполнительных производств.

– Многие оплачивают долг только после применения мер принудительного воздействия, например при наложении запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля. Так, один из тюменцев после подобных мер оплатил свой долг в сумме более 40 тысяч рублей за коммунальные услуги в пользу управляющей компании, находящейся на улице Энергетиков, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре некоторые управляющие компании крупно задолжали тепловикам. Самый большой долг составляет 60 миллионов рублей. И это только текущая задолженность, зафиксированная компанией «УСТЭК» с января 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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