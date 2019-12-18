В Тобольске заработала ледовая переправа через Иртыш

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-18T10:02:47+03:00

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Накануне, 17 декабря, состоялось освидетельствование автомобильной переправы «Тобольск-Бекерево» через реку Иртыш. Специалисты произвели все необходимые проверочные мероприятия. После составления документов переправу сдали в эксплуатацию.

По информации спасателей, сейчас толщина льда варьируется от 35 до 45 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы открыть движение для транспорта весом до 5 тонн – соответствующий знак уже установлен.

– Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Также нельзя допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что перемещение транспортных средств при плохой видимости – будь то туман или пурга – осуществлять не рекомендуется. В случае возникновения ЧС надо срочно звонить по телефону 01 или 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU