СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-18T10:11:12+03:00

Почти 700 тысяч тюменцев привиты от гриппа. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области завершается вакцинация населения против гриппа. Врачи привили 681 тысячу тюменцев – это более 45 процентов от совокупного населения.

По информации Роспотребнадзора, в целом на территории области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, она ниже эпидемического порога почти на тридцать процентов. У граждан еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях.

– Рекомендуем регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов, регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми и посещения общественного транспорта, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что местным жителям стоит избегать контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями, а при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользоваться одноразовыми масками. Кстати, маска подлежит частой смене: каждые 1,5 – 2 часа.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU