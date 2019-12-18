СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-18T08:49:35+03:00

В Тюменской области реализован проект с общим объёмом инвестиций около 3 млрд рублей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия нового производственного комплекса АО «Транснефть-Сибирь», который распахнул свои двери на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Проект реализован в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного два года назад на Петербургском международном экономическом форуме между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь». Общий объём инвестиций составил около 3 млрд рублей.

По словам главы региона, предприятия взяло на себя обязательства создать промышленное производство на площадке Тюменского ремонтно-механического завода. В свою очередь, региональное правительство предоставляет льготу по налогу в виде нулевой ставки по доходу на имущество.

– Мы убедились, что компания исполняет свои обязательства в заданные сроки. Объект введен в эксплуатацию по графику. Благодаря новому инвестиционному проекту появилось 200 новых рабочих мест. Я надеюсь, что вместе мы реализуем еще много проектов для развития Тюменской области, – подчеркнул губернатор.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода обеспечит организации системы предприятия комплектующими для ремонта, нестандартными металлоконструкциями, продукцией машиностроения и многим другим. Серийное производство на площадке комплекса начнётся в 2020 году. Учитывая новые мощности, на заводе планируют выпускать 8,6 тысячи тонн металлоконструкций в год.

Открытие производства внесёт существенный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. К уплате до 2025 года объём налогов предприятия планируется в размере 337,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU