Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-18T08:45:32+03:00

В случае задержки или отмены рейса страховое возмещение выплачивается моментально прямо в аэропорту

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Райффайзенбанк начал предоставлять услугу страхования от задержки рейса. Техническое решение для продукта создала компания Oval Global, а страховщиком выступает СК Абсолют Страхование. Продукт позволяет получать моментальное возмещение за каждый час задержки рейса в режиме реального времени.

– Наш продукт покрывает 92% всех регулярных рейсов, поэтому будет полезен как бизнес-путешественникам, так и туристам. Оформить его можно за 2 часа до вылета, а оплата доступна картой любого российского банка. В случае задержки или отмены рейса страховое возмещение выплачивается моментально прямо в аэропорту, – отметил Роман Карандин, руководитель управления развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Приобрести страховку можно онлайн на сайте Райффайзенбанка. При задержке рейса от 2 до 6 часов страховые выплаты составят 3 000 рублей за каждый час ожидания. Если рейс задержат более чем на 6 часов или отменят, выплата составит 15 000 рублей.

– Для клиента процесс будет максимально простым: после оформления продукта в случае задержки или отмены рейса он получит СМС-сообщение от OVAL, перейдет по защищенной ссылке, введет необходимые данные и сразу получит выплату от СК Абсолют страхование, – добавил CEO Oval Global Илья Косолапов.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Райффайзенбанка.