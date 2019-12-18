Запах экскрементов и лай: тюменцы пожаловались на соседку-собачницу

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-18T08:53:33+03:00

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Тюменцы, проживающие в доме №15 на улице Текстильной, пожаловались в соответствующие органы на свою соседку-собачницу. Их жизнь омрачается не только запахом экскрементов, но и постоянным лаем животных, которых горожанка приютила в своей квартире.

Куда только не жаловались на невыносимые условия жизни соседи собачницы: и в управляющую организацию, и в управление Роспотребнадзора, и в Россельхознадзор, и в управу. Недавно просьба о помощи поступила в государственную жилищную инспекцию.

– Инспектор выехал на место, чтобы узнать, поддерживается ли помещение в надлежащем состоянии. Резкий неприятный запах (предположительно, продуктов жизнедеятельности животных) чувствовался при входе в подъезд и после открытия собственницей входной двери. Однако попасть в помещение женщина не позволила. Услышав, что к ней пришли с проверкой, она сообщила, что слишком занята, и захлопнула дверь, а после проводила инспектора выкриками из окна, – рассказали в ведомстве.

Теперь специалисты направят в адрес собственницы квартиры еще одно уведомление о предстоящем визите. Если и на этот раз ситуация повторится, то инспекция обратится в суд для получения доступа в квартиру с помощью судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU