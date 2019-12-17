Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества

СЕГОДНЯ 20:40 2019-12-17T20:40:16+03:00

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Организация тематического отдыха и занятости детей и подростков в оборонно-спортивном палаточном лагере «Ратники» Тюменской области отмечена знаком качества «Лучшее – детям». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, подведение итогов нацпрограммы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей состоялось в начале декабря в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Конкурс на присвоение знака качества проводила объединённая экспертная комиссия, которая сформирована на базе ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» и Института региональных экономических исследований. Конкурс «Лучшее – детям» - это система добровольной сертификации продукции товаров и услуг для детей и подростков по категории качество. Маркировка этим знаком говорит потребителю о том, что продукт качественный и безопасный.

Стоит отметить, что знак качества «Лучшее – детям» присвоен «Ратнику» уже в третий раз. Ранее работу по организации детского отдыха в лагере отмечали в 2010 и 2016 годах. В 2019 году в конкурсе приняли участие производители товаров и услуг из 33 российских регионов. Палаточный лагерь стал одним из 88 видов услуг для детей и подростков, отмеченных знаком качества.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», лагерь «Ратники» основан в Тюменской области в 1998 году. За 21 год его посетили свыше 14 тысяч человек, в этом году – более 1,6 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU