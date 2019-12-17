2019-12-17T20:40:16+03:00
Туризм

Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества

«Ратники» получают награду уже в третий раз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: АванпостФото: Аванпост
Изменить размер текста:

Организация тематического отдыха и занятости детей и подростков в оборонно-спортивном палаточном лагере «Ратники» Тюменской области отмечена знаком качества «Лучшее – детям». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, подведение итогов нацпрограммы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей состоялось в начале декабря в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Конкурс на присвоение знака качества проводила объединённая экспертная комиссия, которая сформирована на базе ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» и Института региональных экономических исследований. Конкурс «Лучшее – детям» - это система добровольной сертификации продукции товаров и услуг для детей и подростков по категории качество. Маркировка этим знаком говорит потребителю о том, что продукт качественный и безопасный.

Стоит отметить, что знак качества «Лучшее – детям» присвоен «Ратнику» уже в третий раз. Ранее работу по организации детского отдыха в лагере отмечали в 2010 и 2016 годах. В 2019 году в конкурсе приняли участие производители товаров и услуг из 33 российских регионов. Палаточный лагерь стал одним из 88 видов услуг для детей и подростков, отмеченных знаком качества.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», лагерь «Ратники» основан в Тюменской области в 1998 году. За 21 год его посетили свыше 14 тысяч человек, в этом году – более 1,6 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества
В Тюменской области стартует профилактическая акция «Здоровый Новый год»
В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
В Тюменском районе откроют спортивную площадку, построенную в рамках нацпроекта «Демография»
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами
В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа
Росгвардейцы помогли эвакуироваться тюменцам во время пожара на улице Пермякова
Спасение 25 человек, пассажир с топором и убийство дочери: публикуем главные новости Тюмени 17 декабря 2019 г.
Тюменка, разбудившая мужа ударом бутылкой по голове, может лишиться свободы
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Александр Моор держит на личном контроле реализацию регионального проекта «Чистая вода»
В Тюмени массово проверят автобусы и водителей
Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени
Директора тюменской УК оштрафовали из-за публикации в СМИ
Тюменец топором разбил автомобиль такси из-за завышенной стоимости поездки
Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира
Ранее убившая мужа тюменка зарубила топором собственную дочь