В Тюменской области стартует профилактическая акция «Здоровый Новый год»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-12-17T20:25:34+03:00

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Профилактическая акция «Здоровый Новый год» состоится в Тюмени в рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», который направлен на мотивирование россиян вести здоровый образ жизни, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, накануне новогодних праздников профилактический десант центра медицинской профилактики развернёт палатки здоровья в тюменских развлекательных центрах. 18 декабря – в «Магеллане», 21 декабря – в «Фаворите. Специалисты по здоровому образу жизни напомнят тюменцам и гостям города о принципах здорового образа жизни.

Также в рамках профилактической акции медики проведут экспресс-скрининги артериального давления, проверят загазованность лёгких курильщиков, определят индекс массы-тела, водно-жировой состав тела, психо-эмоциональное состояние с помощью теста Люшера и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.

В профилактической акции «Здоровый Новый год» примут участие и врачи, поэтому все участники смогут получить консультации специалисты. Партнёры по здоровому питанию дадут рекомендации по сбалансированному рациону и «правильным перекусам». Здесь можно будет продегустировать сыр ручной работы, полезный бездрожжевой хлеб и полезные десерты.

ИСТОЧНИК KP.RU