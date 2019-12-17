2019-12-17T20:09:53+03:00
Общество

В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников

Александр Моор поручил руководителям ведомств провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздниковВ правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздниковФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Вопросы обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провёл губернатор Александр Моор. Как сообщили в пресс-службе главы региона, заседание состоялось в региональном правительстве 16 декабря.

Руководители оперативных ведомств сообщили о том, как проверяют все стратегические объекты в преддверии новогодних праздников, какая обстановка сейчас в Тюменской области и какие дополнительные меры приняты для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей. По информации оперативников, во время праздничных мероприятий правоохранительные органы и силовые структуры будут нести службу в усиленном режиме.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала о мероприятиях, которые планируют учреждения культуры, спорта, молодёжной политики и образования в конце декабря 2019 и начале января 2020 года. По опыту прошлых лет в них могут принять участие свыше 600 тысяч жителей и гостей Тюменской области.

Как отметил губернатор Александр Моор, актуальной темой в преддверии праздников является также пожарная безопасность торговых центров. Учитывая то, что в период праздников количество посетителей ТРЦ и торговых объектов, значительно увеличится. Глава региона поручил руководителям федеральных, региональных и муниципальных органов власти провести необходимый комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и обеспечить надежный контроль и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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