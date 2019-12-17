2019-12-17T19:50:49+03:00
Общество

Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион

Молодые предприниматели пообщались с губернатором округа в эфире ток-шоу «Твоя Югра»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачиГостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи.Фото: скриншот передачи
Изменить размер текста:

Гостями проекта стали глава региона Наталья Комарова и активные представители молодежи, которые придумали, а кто-то уже и успел реализовать, собственные идеи, направленные на благо Югры.

Так, Адам Актимиров, автор бизнес-проекта по изготовлению линии одежды «Ёмас» (в переводе с хантыйского «хорошо»), придумал свой стартап с еще несколькими ребятами полтора года назад.

- Округ для нас делает многое. Мы прошли со школы и вплоть до окончания университета путь молодежной политики и решили чем-то это возместить. Мы придумали товар, с помощью которого каждый житель Югры может себя идентифицировать, - рассказал он о зарождении идеи.

Теперь в планах Адама расширить свой бренд за счет создания одежды для всей семьи, поскольку у людей есть на это запрос. При этом основным местом, с которым связывает свою предпринимательскую деятельность парень, остается Югра.

- Потому что здесь такие люди. Они нас поддержали. Ближайшие три-четыре года мы нацелены только на Югру, - подчеркнул он.

Наталья Комарова, в свою очередь, посоветовала Адаму заниматься развитием бизнеса, повышая качество товара, а также объединиться с другими производителями, создав кооператив, и получить господдержку, сохраняя при этом технологию брендирования.

- Спасибо за идею, она хорошо ложится на работу по брендированию территории и узнаваемости Югры. Округ поддерживает такие идеи, которые выходят за периметр региона и даже страны, - оценила стартап молодых предпринимателей губернатор.

Отметим, что ток-шоу «Твоя Югра» стало заключительным эфиром проекта «Губернатор Онлайн» в этом году. Инициаторами встречи стала молодежь региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества
В Тюменской области стартует профилактическая акция «Здоровый Новый год»
В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
В Тюменском районе откроют спортивную площадку, построенную в рамках нацпроекта «Демография»
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами
В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа
Росгвардейцы помогли эвакуироваться тюменцам во время пожара на улице Пермякова
Спасение 25 человек, пассажир с топором и убийство дочери: публикуем главные новости Тюмени 17 декабря 2019 г.
Тюменка, разбудившая мужа ударом бутылкой по голове, может лишиться свободы
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Александр Моор держит на личном контроле реализацию регионального проекта «Чистая вода»
В Тюмени массово проверят автобусы и водителей
Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени
Директора тюменской УК оштрафовали из-за публикации в СМИ
Тюменец топором разбил автомобиль такси из-за завышенной стоимости поездки
Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира
Ранее убившая мужа тюменка зарубила топором собственную дочь