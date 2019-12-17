2019-12-17T19:44:10+03:00
Общество

Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей

В Югре прошла онлайн-конференция, посвященная ценностным ориентациям и жизненной стратегии молодежи округа
Лидия Шумкова
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Заключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Фото: скриншот передачиЗаключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Фото: скриншот передачи
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В этом году заключительный эфир проекта «Губернатор Онлайн», который прошел в формате ток-шоу «Твоя Югра», был посвящен молодежной политике округа. Инициативу провести дискуссию на эту тему проявило сообщество @molod_86. Его представители написали губернатору в соцсетях и буквально тут же получили положительный отклик.

Проявить равнодушие к такому запросу было нельзя, тем более, что Югра – молодой регион. По статистике, средний возраст югорчанина – 34 года, а на территории округа проживает порядка 345 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при том что общее население округа - 1,6 миллионов человек.

За полтора часа такой необычной онлайн-конференции молодежь Югры успела задать и обсудить в студии десятки самых разных вопросов, начиная от выбора профессионального пути и заканчивая участием в реализации национальных проектов.

Как отметила Наталья Комарова, все участники ток-шоу и его зрители, а их, кстати, было более 40 тысяч, могли бы стать ядром команды Югры, которое будет заниматься изменением стратегии развития региона до 2050 года.

- Вам предстоит заложить туда ровно то, что вы хотите видеть завтра. А я, другие руководители, кто работает в государственном и муниципальном управлении, обеспечат это решение — по вашему заказу, по вашему стандарту, по вашему представлению о завтрашнем дне. Завтра — это для вас, — подвела итог встречи Наталья Комарова.

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