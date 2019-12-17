2019-12-17T19:36:56+03:00
Экономика

Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами

Общий объём инвестиций – более 18 млрд рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Изменить размер текста:

На площадке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» сегодня, 17 декабря, состоялось заключительное в 2019 году заседание Экспертного совета. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, совет рассмотрел 9 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций более 160 млн рублей.

Свои бизнес-идеи представили предприниматели из Тюмени, Ялуторовска, Бердюжского, Казанского и Тобольского муниципальных районов. Инвесторы презентовали проекты в сфере деревообработки, пищевой промышленности, услуг, гостиничного бизнеса, агропромышленного комплекса. Успешная реализация этих инвестпроектов позволит создать 65 рабочих мест.

В 2019 году эксперты провели 46 советов, а реестр инвестиционных проектов пополнился 160 новыми проектами с общим объёмом инвестиций более 18 млрд рублей и планируемым созданием более 2,5 тысяч рабочих мест.

- Комплексное сопровождение инвесторов будет способствовать получению субсидии для возмещения расходов, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга; государственной поддержки в форме субсидий на техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе; льготного инвестиционного займа, земельных участков в аренду без торгов для реализации масштабных проектов, - рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества
В Тюменской области стартует профилактическая акция «Здоровый Новый год»
В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
В Тюменском районе откроют спортивную площадку, построенную в рамках нацпроекта «Демография»
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами
В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа
Росгвардейцы помогли эвакуироваться тюменцам во время пожара на улице Пермякова
Спасение 25 человек, пассажир с топором и убийство дочери: публикуем главные новости Тюмени 17 декабря 2019 г.
Тюменка, разбудившая мужа ударом бутылкой по голове, может лишиться свободы
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Александр Моор держит на личном контроле реализацию регионального проекта «Чистая вода»
В Тюмени массово проверят автобусы и водителей
Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени
Директора тюменской УК оштрафовали из-за публикации в СМИ
Тюменец топором разбил автомобиль такси из-за завышенной стоимости поездки
Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира
Ранее убившая мужа тюменка зарубила топором собственную дочь