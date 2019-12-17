Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-17T19:36:56+03:00

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На площадке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» сегодня, 17 декабря, состоялось заключительное в 2019 году заседание Экспертного совета. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, совет рассмотрел 9 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций более 160 млн рублей.

Свои бизнес-идеи представили предприниматели из Тюмени, Ялуторовска, Бердюжского, Казанского и Тобольского муниципальных районов. Инвесторы презентовали проекты в сфере деревообработки, пищевой промышленности, услуг, гостиничного бизнеса, агропромышленного комплекса. Успешная реализация этих инвестпроектов позволит создать 65 рабочих мест.

В 2019 году эксперты провели 46 советов, а реестр инвестиционных проектов пополнился 160 новыми проектами с общим объёмом инвестиций более 18 млрд рублей и планируемым созданием более 2,5 тысяч рабочих мест.

- Комплексное сопровождение инвесторов будет способствовать получению субсидии для возмещения расходов, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга; государственной поддержки в форме субсидий на техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе; льготного инвестиционного займа, земельных участков в аренду без торгов для реализации масштабных проектов, - рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU