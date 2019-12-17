2019-12-17T18:38:16+03:00
Общество

В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа

По ней могут передвигаться автомобили массой до 5 тонн
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа. Фото с сайта МЧС по Тюменской областиВ Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа. Фото с сайта МЧС по Тюменской области
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Автомобильная переправа «ТобольскБекерово» через реку Иртыш открылась 17 декабря. Сегодня по ней могут передвигаться автомобили массой до 5 тонн.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, в освидетельствовании автомобильной переправы приняли участие сотрудники службы обеспечения безопасности на воде и инспекторы Тобольского отделения центра ГИМС МЧС России по Тюменской области.

Специалисты ввели в эксплуатацию ледовую переправу, отметив, что сегодня толщина льда на временной трассе варьируется от 35 до 45 см. Этого вполне достаточно, чтобы открыть движение по ней для транспорта весом до 5 тонн – соответствующий знак уже установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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