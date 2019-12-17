В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа
Автомобильная переправа «Тобольск – Бекерово» через реку Иртыш открылась 17 декабря. Сегодня по ней могут передвигаться автомобили массой до 5 тонн.
Как сообщили в МЧС по Тюменской области, в освидетельствовании автомобильной переправы приняли участие сотрудники службы обеспечения безопасности на воде и инспекторы Тобольского отделения центра ГИМС МЧС России по Тюменской области.
Специалисты ввели в эксплуатацию ледовую переправу, отметив, что сегодня толщина льда на временной трассе варьируется от 35 до 45 см. Этого вполне достаточно, чтобы открыть движение по ней для транспорта весом до 5 тонн – соответствующий знак уже установлен.
ИСТОЧНИК KP.RU