2019-12-18T05:00:56+03:00
Общество

Погода на 18 декабря в Тюмени: ожидается снег

Солнце скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается снег.В Тюмени ожидается снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 18 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Вечером, возможно, пройдет мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 10, 11, днем она повысится на один-два градуса. Вечером ожидается такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, 1–3 метра в секунду.

18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В старину говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими. В этот день все еще наблюдали за дымом: если он столбом – к морозу; если без ветра бьет к земле – надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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