СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-18T05:41:03+03:00

На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а также на пересечении улиц Щербакова и Безымянной, с 13.00 до 17.00 – на улице Тобольский тракт у дома №1 по улице Беляева.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU