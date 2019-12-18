2019-12-18T05:41:03+03:00
Общество

На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а также на пересечении улиц Щербакова и Безымянной, с 13.00 до 17.00 – на улице Тобольский тракт у дома №1 по улице Беляева.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«ПП-десерт» и бездрожжевой хлеб: тюменки готовятся к встрече Нового года
Тюменскому маршруту №86 добавят несколько остановок
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 18 декабря в Тюмени: ожидается снег
Организацию детского отдыха в палаточном лагере Тюменской области отметили федеральным знаком качества
В Тюменской области стартует профилактическая акция «Здоровый Новый год»
В правительстве Тюменской области обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
В Тюменском районе откроют спортивную площадку, построенную в рамках нацпроекта «Демография»
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Реестр инвестпроектов Тюменской области в 2019 году пополнился 160 новыми проектами
В Тобольске через Иртыш открыта ледовая переправа
Росгвардейцы помогли эвакуироваться тюменцам во время пожара на улице Пермякова
Спасение 25 человек, пассажир с топором и убийство дочери: публикуем главные новости Тюмени 17 декабря 2019 г.
Тюменка, разбудившая мужа ударом бутылкой по голове, может лишиться свободы
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Александр Моор держит на личном контроле реализацию регионального проекта «Чистая вода»
В Тюмени массово проверят автобусы и водителей
Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Тюмени
Директора тюменской УК оштрафовали из-за публикации в СМИ
Тюменец топором разбил автомобиль такси из-за завышенной стоимости поездки
Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира
Ранее убившая мужа тюменка зарубила топором собственную дочь