Тюменскому маршруту №86 добавят несколько остановок
В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №86, который следует от завода Медоборудования до Центра нейрохирургии. Это произойдет с 1 января 2020 года.
Как пояснили в МКУ «Тюменьгортранс», в схему включаются промежуточные остановочные пункты «улица Воровского» (при движении в сторону улицы Новаторов и в сторону Воровского), «Центр занятости», «Тюменьгортранс», «Детский сад № 85» (в прямом и обратном направлении), «улица Тульская» и «Сибнипигазстрой».
Также стадо известно, что теперь 86-ой маршрут не будет останавливаться на остановках «Школа № 17» и «магазин Буратино».
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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ИСТОЧНИК KP.RU