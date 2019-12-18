2019-12-18T06:20:56+03:00
Общество

Тюменскому маршруту №86 добавят несколько остановок

Нововведение вступит в силу с нового года
Вадим Бегун
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В Тюмени 86-ой маршрут будет ходить по-новому.В Тюмени 86-ой маршрут будет ходить по-новому.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №86, который следует от завода Медоборудования до Центра нейрохирургии. Это произойдет с 1 января 2020 года.

Как пояснили в МКУ «Тюменьгортранс», в схему включаются промежуточные остановочные пункты «улица Воровского» (при движении в сторону улицы Новаторов и в сторону Воровского), «Центр занятости», «Тюменьгортранс», «Детский сад № 85» (в прямом и обратном направлении), «улица Тульская» и «Сибнипигазстрой».

Также стадо известно, что теперь 86-ой маршрут не будет останавливаться на остановках «Школа № 17» и «магазин Буратино».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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