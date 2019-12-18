2019-12-18T07:01:00+03:00
Здоровье

«ПП-десерт» и бездрожжевой хлеб: тюменки готовятся к встрече Нового года

Местные жительницы проконсультируются у специалиста
Вадим Бегун
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Тюменки готовятся к встрече Нового года. Фото - pixabay.com.Тюменки готовятся к встрече Нового года. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени Центр медицинской профилактики развернет «Палатки здоровья» прямо в ТРЦ. Сегодня, 18 декабря, женщин ждут в МФК «Магеллан», 21-го – в «Фаворите». Оба мероприятия стартуют в 11.30.

Тюменки могут проверить артериальное давление, загазованность легких, определить индекс массы тела, водно-жировой состав тела, психо-эмоциональное состояние с помощью теста Люшера и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.

– В акции «Здоровый Новый год» участвуют и врачи, каждый участник сможет получить консультацию специалиста. Рука об руку с медицинскими работниками будут работать наши партнеры по здоровому питанию, которые дадут рекомендации по сбалансированному рациону и «правильным перекусам». Здесь же можно будет продегустировать сыр ручной работы, «ПП-десерты» и полезный бездрожжевой хлеб, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что следить за подробной афишей акции «Здоровый новый год» можно в социальных сетях аккаунта @tyumenhealthy.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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