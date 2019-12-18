Мужчину, вынесшего из дома тюменки всю косметику, вычислили по отпечатку пальца

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-18T08:02:54+03:00

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В дежурную часть уватской полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении имущества. Оказывается, что она поручила сыну присматривать за квартирой, но тот не усмотрел.

– Потерпевшая около полугода не проживала в своей квартире. Во время ее отсутствия за жильем присматривал сын. При очередной проверке молодой человек обнаружил, что в квартире сломана оконная рама и пропал телевизор. Он известил о происшествии мать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что уже на месте хозяйка квартиры обнаружила пропажу большого количества косметической продукции, а также посуды и одежды. Благодаря показаниям свидетелей, а также по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, стражи порядка нашли подозреваемого – ранее судимого 44-летнего местного жителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU