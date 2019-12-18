Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты
По искам Ялуторовской прокуратуры заблокированы 25 ресурсов по продаже поддельных диагностических карт. Приобрести их можно было без фактического прохождения технического осмотра автомобиля.
– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За сбыт и использование поддельных документов как раз установлена уголовная ответственность – это статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU