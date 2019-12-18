2019-12-18T08:12:40+03:00
Происшествия

Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты

Ведомство потребовало ограничить доступ к «опасным» ресурсам
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты. Фото - pixabay.com.Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали диагностические карты. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

По искам Ялуторовской прокуратуры заблокированы 25 ресурсов по продаже поддельных диагностических карт. Приобрести их можно было без фактического прохождения технического осмотра автомобиля.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За сбыт и использование поддельных документов как раз установлена уголовная ответственность – это статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24