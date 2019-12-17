Спасение 25 человек, пассажир с топором и убийство дочери: публикуем главные новости Тюмени 17 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-17T16:44:03+03:00

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1. Тюменские спасатели эвакуируют людей из девятиэтажки на улице Пермякова, 58. Сообщение о возгорании в доме им поступило в 14.14.

По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено горение квартиры на первом этаже, сильное задымление в подъезде…

В Тюмени горела квартира. Фото - МЧС.

2. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Местный житель, работающий таксистом, заявил полицейским, что неизвестные разбили его машину.

В день преступления мужчина принял заказ довезти пьяных приятелей до места назначения. Они попросили заехать еще на один адрес, не подозревая, что стоимость поездки при этом увеличится.

В Тюмени пассажир такси разбил топором стекло авто.Фото: Вадим Бегун

3. В Тюмени 44-летняя неработающая и ранее судимая за убийство мужа женщина зарубила топором 19-летнюю дочь. Информация о совершении преступления поступила в органы полиции два дня назад.

В настоящее время следователи собирают доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

4. В Тюмени сегодня три 15-летних подростка пострадали в ДТП на улице Широтной, 32. В одиннадцатом часу дня их сбил «Мерседес» на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, 41-летняя тюменка не пропустила подростков.

5. В Тюмени хирурги Областной клинической больницы № 2 вернули слух молодому пациенту из Новосибирска. Дело в том, что мужчина родился с редчайшей патологией: у него не было не только ушных раковин, но и слуховых проходов.

Единственная возможность помочь таким больным – это установка звукового процессора с костной фиксацией.

ИСТОЧНИК KP.RU