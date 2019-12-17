Александр Моор держит на личном контроле реализацию регионального проекта «Чистая вода»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-17T15:38:21+03:00

Об этом глава региона сообщил на своих страничках в соцсетях

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Губернатор Тюменской области держит на личном контроле все пункты реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» и сроки. Об этом глава региона написал на своей страничке в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Качественная питьевая вода будет в каждом доме. В 2019 году в Тюменской области было запущено два водозабора, которые позволили обеспечить чистой питьевой водой из подземных источников жителей Тобольска. В планах на 2020-й – строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово. В следующем году также начнём строить водоводы Тюмень – Каскара и Тюмень – Кулаково. Водопроводные сети в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом будут реконструированы. В микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова планируем построить канализационный коллектор», – написал Александр Моор.

По словам губернатора, в 2021 году в эксплуатацию запустят вторую очередь водоочистных сооружений в Голышманово и в Большом Сорокино. В малых населённых пунктах будут установлены 3 павильона разлива питьевой воды и 30 станций для очистки воды из подземных источников. Благодаря этому чистую воду получат более 15 тысяч человек.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на реконструкцию водоочистных и водозаборных сооружений в Абатском, Омутинском, Сладковском, Упоровском районах и Ялуторовске, а также на строительство канализационных очистных сооружений в Бердюжье и Юргинском, поселках Сетово и Бизино Тобольского района.

В Тюмени продолжится реконструкция велижанских и метелёвских водоочистных и водозаборных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU